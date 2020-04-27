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Aktüel

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye para cezası

2020-04-27 16:23:01 -
Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye para cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye 291 bin 710 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekiplerin 4 gün boyunca denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 277 kişiye 291 bin 710 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

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