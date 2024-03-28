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Gündem Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: Tutuklandılar
Gündem

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: Tutuklandılar

Yeniakit Publisher
2024-03-28 08:58:00 -
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: Tutuklandılar

Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında 4 şüphelinin örgütlü olarak elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu belirlendi. Bunun üzerine takibe alınan 4 şüpheliyi yakalamak için jandarma operasyon düzenledi.

Operasyonda tüm şüpheliler yakalanırken 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet dürbün ile 3 adet 6136 kapmasına giren bıçak ele geçirildi. Satılmak istenilen silahlardan birinin şüpheli ölüm olayında kullanıldığı da yapılan inceleme de ortaya çıktı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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