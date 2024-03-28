Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: Tutuklandılar

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında 4 şüphelinin örgütlü olarak elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu belirlendi. Bunun üzerine takibe alınan 4 şüpheliyi yakalamak için jandarma operasyon düzenledi.

Operasyonda tüm şüpheliler yakalanırken 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet dürbün ile 3 adet 6136 kapmasına giren bıçak ele geçirildi. Satılmak istenilen silahlardan birinin şüpheli ölüm olayında kullanıldığı da yapılan inceleme de ortaya çıktı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.