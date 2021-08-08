  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kim İstanbul'a geldi
Azerbaycan gardaşlığını göstermeye devam ediyor
Yunanistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi
Evinin önünde pusuya düşürdüler
Gündem Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gündem

Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'in merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 08:19:00 -
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kaldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın Silifke Caddesi'ne çıkan alt geçidi su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı alt geçitlerde de su birikintisi oluştu.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı araçlar yolda kaldı.

Toroslar ilçesindeki Sağlık Mahallesi'nde de birçok araç su birikintisi içinde kaldı.

Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların devrildiği görüldü.

Ekipler, olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Evleri sular altında kalan vatandaşlar, birçok eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay