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Aktüel Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Aktüel

Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:02:41 -
Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbaratı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları aracı Kurtçukuru Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta, 24 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü M.Ö'nün evinde de arama yapan ekipler, 14 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ve mermi buldu.

Şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

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