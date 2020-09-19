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Aktüel Mersin'de Roman vatandaşların yaşadığı sokaklarda evlerin duvarları renklendiriliyor
Aktüel

Mersin'de Roman vatandaşların yaşadığı sokaklarda evlerin duvarları renklendiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:46:42 -
Mersin'de Roman vatandaşların yaşadığı sokaklarda evlerin duvarları renklendiriliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde Roman vatandaşların yoğun yaşadığı mahalledeki evlerin duvarları, rengarenk figürlerle süsleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğinde, Romanların ağırlıklı olarak yaşadığı Turgutreis Mahallesi'ndeki konutların renklendirilmesi için çalışma başlatıldı.

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor ve ekibi, mahalledeki evlerin duvarlarına Roman kültürünü anlatan figürler işliyor.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarla, bölgedeki evlerin çehresi değişiyor.

- "Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tor, Roman vatandaşların "renkli" dünyalarını, yürütülen çalışmalarla duvarlara yansıtmak istediklerini belirtti.

Romanların içgüdüsel olarak sanata yatkın olduklarını vurgulayan Tor, "Burada, Romanların özgürlük duygusunu, neşesini, eğlencesini ve çok renkliliğini resimlerle duvarlara yansıtmaya çalışıyoruz. Bu figürleri yaparken onları hayata bağlayan, teşvik eden görüntüler olsun istiyoruz. Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İnsan figürleri çizmeye yoğunlaştıklarını belirten Tor, çalışmalar sırasında poz veren çocuklara yönelik de figürler yapacaklarını kaydetti.


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