Mersin'de pompalı tüfekli saldırı!
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Mersin'in Erdemli ilçesinde pompalı tüfekle çevreye ateş açan bir kişi, kaldırımda yürüyen 5 kişiyi vurdu. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından silahı kendi başına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 21.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Merkez Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerindeki kaldırımda yürüyen vatandaşlara pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
MERSİN'DE POMPALI TÜFEKLE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda bulunan vatandaşların arasına girdi.
İddiaya göre çevresindekilere rastgele ateş eden saldırgan, 5 kişiyi vurdu.
Şüpheli, saldırının ardından tüfeği başına dayayarak ateşledi ve ağır yaralandı.
SALDIRIDA BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırıda yaralanan 4 kişi ile şüpheli, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SALDIRGANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hastanede tedaviye alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Saldırıda ölen kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırının nedenini ve şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.