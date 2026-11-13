  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Sarıgül Aylin Kotil’e böyle söylemiş! ‘Erzincan'a Tesla fabrikası kuracağız’ Kongo'da Ebola felaketi! Bilanço ağırlaşıyor: 5 binden fazla can kaybı Putin'den Trump hamlesi Türkiye’nin COP31 vizyonuna İngiltere’den dev adım! Londra yönetimi fosil yakıtlara savaş açıp elektrifikasyon yol haritasını ilan etti! Pentagon’da milyar dolarlık F-35 skandalı! Tam 17 bin yedek parça kayıp, kayıtlar dökülüyor! ABD şokta! Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı! Saldırgan intihar etti Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti! Yaycı Paşa’dan Haluk Bilginer’e 'Türkiye Sineması' tepkisi: Dilin Türkçe mi Türkiyece mi? Muhalif vekillerin çirkin tavrına Tayyar’dan çözüm önerisi! ‘Madem ki siyasi nezaket yok şu tokalaşma işi bitsin artık!’
Yerel Mersin'de pompalı tüfekli saldırı!
Yerel

Mersin'de pompalı tüfekli saldırı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mersin'de pompalı tüfekli saldırı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde pompalı tüfekle çevreye ateş açan bir kişi, kaldırımda yürüyen 5 kişiyi vurdu. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından silahı kendi başına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 21.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Merkez Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerindeki kaldırımda yürüyen vatandaşlara pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

MERSİN'DE POMPALI TÜFEKLE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda bulunan vatandaşların arasına girdi.

İddiaya göre çevresindekilere rastgele ateş eden saldırgan, 5 kişiyi vurdu.

Şüpheli, saldırının ardından tüfeği başına dayayarak ateşledi ve ağır yaralandı.

 

SALDIRIDA BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi ile şüpheli, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

SALDIRGANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastanede tedaviye alınan şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Saldırıda ölen kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının nedenini ve şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23