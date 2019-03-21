Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan planlı ve projeli çalışmalar kapsamında, örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüterek, Tarsus ilçesinde örgüt adına 13 Şubat 2019'da polis aracına ateşli silahla ateş eden, molotof atan ve yol kapattıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.



Yapılan aramalarda, örgütsel içerikli yayınlar, terör örgütü mensubuna ait fotoğraf, dijital materyaller ve FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.