Mersin’de peynir bidonundan çıkan uyuşturucu şaşırttı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Mersin’e metamfetamin maddesi getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine kontrol noktalarında uygulama yapan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste dedektör köpeklerin de yardımıyla arama yapan ekipler, içi peynir dolu bir bidon içerisinde 1 kilo 136 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.