Mersin'de otomobilin motoruna giren 4 kedi yavrusu kurtarıldı
MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altaylılar Mahallesi'nde Ümit Yılmaz’a ait 33 P 6213 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese gelen ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu kedi yavrularını kurtardı. Herhangi bir zarar görmediği belirlenen kedi yavruları, site sakinlerince sahiplenildi.