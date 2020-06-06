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Aktüel

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:24:50 -
Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.


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