Mersin'de örnek uygulama! Araçları durdurup kitap dağıttılar

Mersin Yazarlar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesinin desteğiyle Mersin Yazarlar Derneği tarafından ilçedeki Aladağ Mahalesi'nde "Şiir Festivali" düzenlendi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, üyeler ve Aladağ Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç, festival kapsamında zabıtaların durdurduğu araçların sürücülerine paketlenmiş kitapları hediye etti.

SÜRÜCÜLER TEŞEKKÜR ETTİ

Kendilerine kitap hediye edilmesine şaşıran sürücüler, teşekkür etti.

Ayrıca, bir eşeğin heybelerine dizilen kitaplar da Aladağ Mahallesi'nde ev ev gezilerek dağıtıldı.

Tuna, düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, insanların ruhunun da gönlünün de güzelleşmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gönül güzelliği olan şairlerimiz ve yazarlarımız duruşları, diksiyonları, kurdukları cümleler ve kendilerini ifade etmeleri yönünden özellikli kişilerdir. Bu çatı altındaki şairlerimizi ve yazarlarımızı artık yakinen tanıyoruz. Bugün bu etkinlikte her birinin birer tane kitabını vatandaşlarımıza armağan etmekten büyük mutluluk duydum. Tema olarak seçtikleri bir konu hakkında bunu cümlelere döküp, kitaplaştırarak gelecek kuşaklara aktarabilmek çok önemlidir. Bu nedenle hepsini ayrı ayrı kutluyorum."

Tuna, Toroslar Belediyesi olarak sporun, sporcunun, sanatın, sanatçının ve zanaatkarın her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın da amaçlarının ilgi çeken etkinliklerle kitap okumayı ve yazmayı teşvik etmek olduğunu belirtti.