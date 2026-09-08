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Aktüel Mersin'de orman yangını riski arttı, ilk müdahale ekipleri teyakkuzda
Aktüel

Mersin'de orman yangını riski arttı, ilk müdahale ekipleri teyakkuzda

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Mersin'de orman yangını riski arttı, ilk müdahale ekipleri teyakkuzda

Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Sipahili, Büyükeceli ve Delikkaya'daki ekipleri ziyaret etti; vatandaşlardan ateş yakmamalarını istedi.

Mersin'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler teyakkuzda tutuluyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl; Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, işletme müdür yardımcısı ve işletme şefleriyle birlikte Sipahili, Büyükeceli ve Delikkaya İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret etti.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan 'ateş savaşçıları' ile bir araya gelen Kızıl, bölgede etkili olan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığını söyledi. Ekiplerin her an göreve hazır şekilde teyakkuzda bulunmasının önemini vurgulayan Kızıl, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Kızıl, yapımı devam eden Lapa ve Şırşır İlk Müdahale Ekip Binalarında da incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında orman köylüleriyle bir araya gelen Kızıl, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek vatandaşlardan daha dikkatli ve hassas davranmalarını istedi. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Kızıl, anız ve bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması konusunda da uyardı.

Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgârın kuvvetli olduğu dönemlerde çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlardan azami dikkat istedi.

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