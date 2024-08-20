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Gündem Mersin'de orman yangını çıktı
Gündem

Mersin'de orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 23:43:00 -
Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin Erdemli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı.

YANGIN HIZLA YAYILDI

Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.
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