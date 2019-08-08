Mersin’de orman yangını
Mersin’in Bozyazı ilçesinde gece çıkan ve sabaha karşı kontrol altınaalınabilen orman yangınında, 40 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.08 Ağustos 2019 Perşembe 11:37
Mersin’in Bozyazı ilçesinde gece çıkan ve sabaha karşı kontrol altınaalınabilen orman yangınında, 40 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Prens Çars Koyu civarında orman yangını çıktı. Ulaşımın güçlükle sağlanması veşiddetli rüzgar dolayısıyla kısa sürede büyüyen yangın bölgeye yayıldı. Bozyazı Ormanİşletme Müdürlüğü Yangın Söndürme ekiplerinin helikopter desteğinde müdahale ettiği yangın, sabaha karşı kontrol altına alınabildi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 40 hektarlık kızıl çamormanının zarar gördüğü bildirildi. Yangına, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı10 teknik eleman, 100 yangın söndürme işçisi, 20 arazöz, 5 su tankı ve bir helikoptertarafından müdahale edildiği belirtilirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığıkaydedildi.
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