Mersin'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Mersin'de düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.31 Aralık 2018 Pazartesi 16:59
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla alışveriş merkezlerine eylem hazırladığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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