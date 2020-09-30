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Aktüel Mersin'de olgunlaşan obruk peynirleri mağaralardan çıkarılmaya başlandı
Aktüel

Mersin'de olgunlaşan obruk peynirleri mağaralardan çıkarılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:38:01 -
Mersin'de olgunlaşan obruk peynirleri mağaralardan çıkarılmaya başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri" olgunlaşması için 5 ay bekletildiği mağaralardan çıkarılmaya başlandı.

İlçede düzenlenen obruk peyniri çıkarma etkinliğine Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile diğer ilgililer katıldı.

Sarp kayalar arasında kurulan çelik halat yardımı ile obruklardan çıkarılan peynirler, 5 aylık lezzet yolculuğunu tamamladı.

Kaymakam Köken, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarında obruklara konulan peynirlerin yaklaşık 5 ay dinlenerek olgunlaştığını söyledi.

Obruk peyniri üreticilerine bereketli bir yıl olmasını dileyen Köken, ürünün kilogramının ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu aktardı.

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