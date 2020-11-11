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Aktüel Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:17:45 -
Mersin'de Müzikal Renkler Konseri sanatseverlerle buluşacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Müzikal Renkler Konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Gülden Vurandemir ve Pınar Duygu Çınar, bariton Serkan Karagöz, bas Ragıp Ufuk Kasar sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, bas gitarda Beşir Yılmaz, davulda İlhan Alper Kılıç eşlik edecek.

Konserin anlatıcılığını ise Ayşin Alev Lal üstlenecek.

Konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.

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