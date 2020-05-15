Mersin’de miniklere engellileri anlama dersi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinin miniklerine, Engelliler Haftası kapsamında empati programı düzenlendi.

Program kapsamında minik öğrenciler ve öğretmenler ayakları ve ağızlarıyla yazı yazmaya ve resim yapmaya çalıştı. Yaşadıkları deneyim sonrası duygularını dile getiren minikler, engellileri daha iyi anladıklarını söylediler. Ellerini kullanmadan ya da gözlerini tülbentle kapatarak resim çizme denemesi yapan okul öğretmenleri de son derece zorlandıklarını ifade ettiler.

Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinin minikleri ve öğretmenlerinin yaptıkları empati denemelerinin son derece önemli olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Miniklerimiz o aydınlık ve temiz düşünceleriyle engellilerin yaşadıkları zorlukları uygulayarak öğrenme imkanı buldu. Biliyorum ki, bundan sonraki yaşamlarında engellilere karşı daha yardımsever ve şefkatli davranan bireyler olacaklardır. Toplumsal gelişim ve değişimde okul öncesi eğitimin ne denli önemli olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Biliyorum ki 5-10 sene sonra bu çocuklarımız büyüyerek daha aydınlık ve güzel bir Türkiye’nin mimarı olacaklar. Ben de katıldığım etkinliklerde engellilerin yaşamlarını anlamaya yönelik çalışmalarda yer aldım ve ne denli zor bir yaşam sürdüklerine tanık oldum. Biz birkaç dakikalık bir olayda bile bu denli zorlanıyorken, onların bir yaşamı bu şekilde sürdürmelerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Mezitli’de 13 bin engellinin yaşadığına dikkat çeken Tarhan, "Engelli vatandaşlarımıza yüzde 10’luk bile bir destek sağlıyorsak ne mutlu bize. Engellilere özel yaptığımız çalışmaların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli’de hayata geçirdiğimiz down kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Özellikle belirtmek istiyorum ki engelliler için proje üretmek onların yaşamlarını ne zorluklarla geçirdiklerinin empatisini yaparak mümkün olabiliyor. Göreve ilk geldiğimde görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kurulan çadırda ne denli zorlandığımızı görmek bizi projelerimizi hazırlarken daha hassas davranmaya sevk etti. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum" diye konuştu.