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Yerel Mersin'de korku dolu anlar: Kız çocuğu balkondan atlayarak kurtuldu!
Yerel

Mersin'de korku dolu anlar: Kız çocuğu balkondan atlayarak kurtuldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin’in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın sırasında 7 yaşındaki kız çocuğu, 3’üncü kattan halıya atlayarak kurtuldu.

Yangın, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu yanındaki 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, son kattaki D.Ş.’ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğu S.Ş. ise vatandaşlar tarafından açılan halının üzerine atlayarak kurtuldu.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Sırt kısmında yanık olduğu öğrenilen çocuğun ise ambulansla önce ilçe devlet hastanesine sonra Mersin’e sevk edildiği bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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