Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

Mersin Valisi Atilla Toros; KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme konferansında, Türkiye’nin teknoloji üreten ve dijital dönüşümde öncü bir ülke olma hedefinin altını çizdi.

Mersin’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KOSGEB ve TÜBİTAK’ın destekleriyle gerçekleştirilen “KOBİ’ler İçin Dijitalleşme Fırsatları” bilgilendirme konferansı, kentteki sanayi temsilcilerini bir araya getirdi.

“İhraç eden bir Türkiye”

Programda konuşan Vali Atilla Toros, dünyada hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirterek, üretim biçimlerinin ve rekabet dinamiklerinin yeniden şekillendiğini söyledi. Türkiye’nin bu değişimin dışında değil, merkezinde yer almayı hedeflediğini vurgulayan Toros, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon; teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye’dir" dedi.

Milli teknoloji hamlesi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve dijital kamu uygulamalarının dönüşüm sürecinin temelini oluşturduğunu ifade eden Vali Toros, "Bu yolculuk hem Mersin’in rekabet gücünü artıracak hem de Türkiye’nin dijital vizyonuna yeni bir enerji katacaktır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sanayinin dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lere sunulan ulusal ve uluslararası destekler konusunda katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

