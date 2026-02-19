  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Mersin'de kış ortasında bahar mucizesi!
Yerel

Mersin’de kış ortasında bahar mucizesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mersin’de kış ortasında bahar mucizesi!

Türkiye'nin dört bir yanında dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Mersin’in Gülnar ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir doğa olayı yaşandı. İlçeye bağlı Büyük Eceli Mahallesi’nde, mevsim normallerinin aksine bir badem ağacı ocak ayında meyve verdi. "Yalancı bahara" aldanan ağaç, kış ortasında sunduğu taze bademlerle mahalle sakinlerine büyük bir sürpriz yaşattı.

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Mersin'in Gülnar ilçesinde bir badem ağacının meyve vermesi şaşkınlığa neden oldu.

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyük Eceli Mahallesi’nde sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Türkiye genelinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken, bir badem ağacının meyve vermesi mahallede şaşkınlık ve sevinçle karşılandı.

Mahalle sakinlerinden Nazmi Söylemez, evinin önündeki badem ağacından kış ortasında meyve topladı. Beklenmedik durum karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirten Söylemez, "Türkiye’de kara kış hüküm sürerken, bir avuç da olsa badem meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen olay, bölgede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

