Mersin’de kış ortasında bahar mucizesi!

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Mersin'in Gülnar ilçesinde bir badem ağacının meyve vermesi şaşkınlığa neden oldu.

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyük Eceli Mahallesi’nde sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Türkiye genelinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken, bir badem ağacının meyve vermesi mahallede şaşkınlık ve sevinçle karşılandı.

Mahalle sakinlerinden Nazmi Söylemez, evinin önündeki badem ağacından kış ortasında meyve topladı. Beklenmedik durum karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirten Söylemez, "Türkiye’de kara kış hüküm sürerken, bir avuç da olsa badem meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen olay, bölgede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.