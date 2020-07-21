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Aktüel

Mersin'de kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:31:43 -
Mersin'de kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaza yaptıktan sonra sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ö.O'nun kullandığı 06 BV 1996 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'daki köprüden geçerken S.Ş. idaresindeki 33 N 0024 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle köprünün korkuluklarını kırarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen otomobildeki Ö.O, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza nedeniyle köprüdeki trafik bir süre aksarken, otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.



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