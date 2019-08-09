Mersin’de kayıp şahıs 2 gün sonra ormanda bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde 2 gün önce kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli şahıs, ekiplerin ortak çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu.

AKUT Mersin ekibinden alınan bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu bildirilen Cevat Ş, 7 Ağustos tarihinde Silifke ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nin yüksek kesimlerindeki ormanlıkalanda kayboldu. Şahsın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İhbarın kendilerine ulaşmasının ardındanAKUT Mersin ekibi de 7 gönüllüsü ile birlikte bölgeye giderek arama çalışmalarınadestek verdi.

Bu sabah şahsın son görüldüğü noktada yeniden arama çalışması başlatan AKUTekipleri, Cevat Ş’yi ormanlık alanda bularak ilgili mercilere bilgi verdi. Kaybolduktan 2 gün sonra bulunan şahıs, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.