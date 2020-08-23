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Aktüel Mersin'de kaybolan kişinin cesedi uçurumda bulundu
Aktüel

Mersin'de kaybolan kişinin cesedi uçurumda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:47:38 -
Mersin'de kaybolan kişinin cesedi uçurumda bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi uçurumda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Işıktepe Mahallesi Kapız mevkisindeki uçurumda ceset gören bir çoban durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, cesedin 17 gün önce kayıp olduğu bildirilen Ümit Demir'e (35) ait olduğunu belirledi.

Demir'in cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Demir'in psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

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