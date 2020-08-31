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Aktüel Mersin'de kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Aktüel

Mersin'de kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:28:24 -
Mersin'de kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Limonlu Mahallesi'nde, kayalıkların arasına düşerek sıkışan köpeği gören vatandaşlar, hayvanı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.

Çabalar yeterli olmayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarılan köpek, doğaya salındı.


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