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Yerel Mersin'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralı var!
Yerel

Mersin'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralı var!

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Mersin'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralı var!

Mersin’de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Adana-Pozantı otoyolu Yenice-Çamalan istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, 42 AFZ 281 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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