Mersin'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 14 kişi yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kargıpınarı’nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon, yolcu alan minibüse arkadan çarptı. Yolcu minibüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yan yattı. Kazada minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3’ü Erdemli Devlet Hastanesi’ne diğer yaralılar ise Mersin’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.