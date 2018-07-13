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Mersin'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 14 kişi yaralı

Erdemli ilçesinde bir kamyonun yolcu minibüsüne çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:08
Mersin'de kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 14 kişi yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kargıpınarı’nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon, yolcu alan minibüse arkadan çarptı. Yolcu minibüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yan yattı. Kazada minibüsteki 14 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3’ü Erdemli Devlet Hastanesi’ne diğer yaralılar ise Mersin’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:08
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