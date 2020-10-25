  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de kadınlar tandır evleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Aktüel

Mersin'de kadınlar tandır evleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:02:03 -
Mersin'de kadınlar tandır evleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan tandır evlerinde çalışan kadınlar, yöresel tatları buluşturdukları ekmekleri satarak gelir elde ediyor.

Mezitli Belediyesince tahsis edilen tandır evlerinde sabah saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, tandır ekmeğinin yanı sıra sac ekmeği, sıkma, börek, kahke ve çörek yapıyor.

Gün boyu tandır ateşinin başında çalışan kadınların yaptığı ürünler, ilçedeki satış noktalarında vatandaşlara sunuluyor.

Tandır evinde çalışan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Elif Demircan, AA muhabirine tandır ekmeği yapmayı mesai arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

Elinin hamur işlerine yatkın olduğunu ve bunu kazanca dönüştürmeyi hedeflediğini aktaran Demircan, "Tandır değil de sıkma, börek ve yufka çıkaracak bir yerim olsun istiyordum. Ama maalesef imkanlarım el vermediği için dükkan açamıyordum. Burası bana bir fırsat oldu. Kadınlara böyle bir imkan verildiği için çok minnettarım." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Balbay yıldırım hızında çark etti
Gündem

Balbay yıldırım hızında çark etti

Mustafa Balbay katıldığı televizyon programında, "Müslümanlar dinlerini en iyi Danimarka'da yaşıyor." deyince konuklardan hukukçu Mücahit Bi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay