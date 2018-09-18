Mersin'de kadın cinayetine müebbet hapis

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ziya Yıldırım'ın yanı sıra avukatları ile öldürülen Ümmü İpek'in yakınları, kızları ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celsede mütalaası istenen mahkeme savcısının, sanık hakkında, maktulü tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini anımsattı.

Cinayet zanlısı koca yaptığı son savunmasında, "Bir anlık sinirle yaptım. Eşimin adresi belli değildi. Kendi bana söylemese ben nereden bilebilirdim o durakta beklediğini. Cinayeti tasarlayarak işlemedim. Karımı o kadar çok seviyorum ki, gazetede resmini görünce alıp sakladım. Öldürmek istememiştim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanığın savunmasının ardından, "33 yıl evli kalınca kendini hâlâ evli mi zannettin. Diyelim ki iddiaların doğru, bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun" diye sorunca, zanlı Ziya Yıldırım, "Bir anda oldu hakim bey" şeklinde yanıt verdi.

Sanığa, kendi rızasıyla teslim olmadığını ve yaralı eşinin yanında beklemediğini hatırlatan mahkeme hakimi, "Sadece 'ben pişmanım' demekle biz pişmanlık vardır diyemiyoruz. Onun için ceza indirimi yapamıyoruz" diyerek, sanığı, 'kasten adan öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde durakta otobüs bekleyen Ümmü İpek, boşandığı eski eşi Ziya Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğramış, 10 yerinden bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde 43 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı eski koca ise 14 Eylül tarihinde saklandığı bir bağ evinde yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.