  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:12:01 -
Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla Toroslar ilçesindeki işletmeye operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen farklı markalara ait 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosuyla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı