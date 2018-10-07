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Mersin'de 'joker' operasyonu! 2 tutuklama

Mersin'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve"joker" diye tabir edilen kişileri organize ettiği iddia edilen 2 kişinintutuklandığı bildirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 10:57
Mersin'de 'joker' operasyonu! 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak için sınava giren ancak başarısız olan bazı kişilerin yerine, "joker" diye tabir edilen şahısların sınavlara girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bu işi organize ettikleri belirlenen M.A. ve M.C'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adres ve araçlarında yapılan aramada, farklı şahıslara ait sahte olduğu değerlendirilen sağlık raporları, sınav giriş belgeleri, çok sayıda nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı fotokopileri, sürücü kurslarına ait tahsilat fişleri, senetler ve sözleşmeler, "joker" şahısların yakalandıkları zaman görevlilerin soracağı sorulara karşı hazırlanmış aile ve kimlik bilgilerini içerir elle yazılı notlar ile yaklaşık 450 kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlamalarından tutuklandı.

Öte yandan, şüpheliler aracılığıyla haksız şekilde ehliyet almaya hak kazanan kişilerin tespitinin yapılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:57
  1. Mersin
  2. ehliyet sınavları
  3. Joker operasyonu

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