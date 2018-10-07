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Mersin'de "joker" operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve  "joker" diye tabir edilen kişileri organize ettiği iddia edilen 2 kişi  tutuklandı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:31
Mersin'de "joker" operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak için sınava  giren ancak başarısız olan bazı kişilerin yerine, "joker" diye tabir edilen  şahısların sınavlara girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma  başlattı.

Çalışma kapsamında bu işi organize ettikleri belirlenen M.A. ve  M.C'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adres ve araçlarında  yapılan aramada, farklı şahıslara ait sahte olduğu değerlendirilen sağlık  raporları, sınav giriş belgeleri, çok sayıda nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı  fotokopileri, sürücü kurslarına ait tahsilat fişleri, senetler ve sözleşmeler,  "joker" şahısların yakalandıkları zaman görevlilerin soracağı sorulara karşı  hazırlanmış aile ve kimlik bilgilerini içerir elle yazılı notlar ile yaklaşık 450  kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli,  resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki  Kanun'a muhalefet suçlamalarından tutuklandı.

Öte yandan, şüpheliler aracılığıyla haksız şekilde ehliyet almaya hak  kazanan kişilerin tespitinin yapılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:31
  1. Mersin
  2. Operasyon

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