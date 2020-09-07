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Aktüel Mersin'de iki römork çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Mersin'de iki römork çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:54:50 -
Mersin'de iki römork çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde iki römork çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi 17. Cadde'de faaliyet gösteren sürücü kursu merkezlerine ait iki römorkun çalındığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen çekiciyle olay yerine gelen şüphelinin, römorkları araca yükleyerek satmak üzere Kayseri'ye götürdüğünü belirledi.

Zanlının ve römorkların Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, hırsızlık şüphelisi Y.Y'yi gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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