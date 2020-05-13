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Mersin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:59:53 -
Mersin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 buzağı ve 4 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarsu ve Yunusoğlu mahallelerinde 3 buzağı ile 4 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, yaptığı incelemelerde hayvanları çaldığı ileri sürülen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlılar, düzenlenen operasyonda hırsızlığı gerçekleştirdikleri araç ve buzağılarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında, 4 küçükbaşı da hayvan pazarında sattıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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