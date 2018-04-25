Mersin'de firari 41 zanlı enselendi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlamalarla aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında farklı adreslerde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 41 zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA