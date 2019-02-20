Mersin'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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