Mersin'de feci kaza! Ölüler ve yaralılar var Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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