Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı Mersin'de kasasında tarım işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Mersin'de kasasında tarım işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybederken, 10'u yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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