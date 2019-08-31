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Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Mersin'de kasasında tarım işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Mersin'de kasasında tarım işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybederken, 10'u yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
  1. Mersin
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