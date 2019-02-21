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Mersin’de facia göz göre göre gelmiş!

Mersin'de sabahın ilk saatlerinde çöken 5 katlı binanın 4 ay önce belediye ekiplerince mühürlendiği ortaya çıktı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:38
Mersin’de facia göz göre göre gelmiş!

Mersin’de bu sabah erken saatlerde çöken binanın, belediye tarafından 4 ay önce mühürlendiği ortaya çıktı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, “1987’de iki katlı yapılan bu binanın üzerine 2018’den itibaren iki kat ve bir oda daha yapılmış. Ekiplerimiz, 2018 Kasım ayında binayı mühürlemiş” dedi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 91198 Sokak'ta iki aileden 8 kişinin yaşadığı 5 katlı bina, sabah saat 05.40 sıralarında çöktü. Ayşe ve Mustafa Yakut çiftine ait bina, dün akşam saatlerinde belediye ekiplerinin uyarısıyla boşaltıldığı için olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Toroslar Belediyesizabıta ekiplerinin, binada kalmamaları uyarısı üzerine binada yaşayan iki ailenin fertleri geceyi akrabalarında geçirdi. Binada kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken, binanın arkasında ve hemen karşısında yer alan tek katlı iki evde de hasar meydana geldi.

Binada kalan olmamasına karşın her ihtimali değerlendiren itfaiye ve AKUT ekipleri, arama köpekleri ile enkazda arama yaptı. Aramaların halen sürdüğü enkazın etrafı güvenlik şeridiyle emniyete alınırken, polis tarafından da önlem alındı.

“2018’in Kasım ayında bina mühürlenmiş”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da olay yerine gelerek çöken binanın enkazında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Çevredeki vatandaşların soru ve sitemlerini de yanıtlayan Başkan Tuna’nın gazetecilere yaptığı açıklama, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Binanın, 1987 yılında iki kat olarak inşa edildiğini belirten Tuna, Kasım 2018’den itibaren bu iki katın üzerine iki kat ve en üste de bir oda daha yapıldığını söyledi. Tuna, “Bize ilk ihbar geldiğinde ekiplerimiz tarafından 2018’in Kasım ayında buranın inşaatı mühürlenmiş ve zaptı tutulmuş, gerekli cezai müeyyideler yapılmış, bina mühürlenmiş” diye konuştu.

“Zaten kaçak olan binanın üzerine 2,5 kat daha çıkmış”

İmar Barışı’nın vatandaş tarafından yanlış algılandığına işaret eden Tuna, İmar Barışı’nın 2017 yılından önce yapılan binaları kapsadığını, ancak vatandaşların ‘Biz yapalım, sonra gidelim İmar Barışı’na müracaat edelim’ şeklinde davrandıklarını dile getirdi. Çöken binanın da aynı şekilde yapıldığını ifade eden Tuna, “Bizim mührümüz olmasına, ceza uygulanmış olmasına rağmen binanın üzerine 2,5 kat daha koymuş. Eski yapı, kaçak bina zaten. Aslında iki kat için müracaat etmesi gerekirken üstüne 2,5 kat daha ilave ederek müracaatını tamamlamış. Dolayısıyla statiği uygun olmayan bu binanın işte gelinen noktadaki hali” ifadelerini kullandı.

Akşam saat 18.00 sıralarında binanın sallanması üzerine belediyeye ihbar geldiğini anlatan Tuna, ekiplerin gelerek gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bina sakinlerini, binada kalmamaları konusunda uyardıklarını kaydetti. Bu gelişmenin ardından binanın sabaha karşı yıkıldığını belirten Tuna, “İyi ki can kaybı yok. Tek tesellimiz bu. Buradan ders almamız lazım. Toroslar Belediyesi olarak biz kaçak bina yapılmaması için 2004’te aldığımız meclis kararıyla bina ruhsatı harçlarında yüzde 50, yapı kullanma izin bedelinde de yüzde 57 indirim yaptık. Vatandaş ruhsatlı bina yapsın diye bu kararı aldık” dedi.

"Mühürlediğimiz 60’ın üzerinde bina var"

Toroslar ilçesinde, İmar Barışı çerçevesinde ‘binayı yapayım, müracaat edeyim’ şeklinde yapılmış ve belediye olarak ceza kestikleri 60’ın üzerinde bina olduğu bilgisini veren Tuna, “Hem kat fazlası var hem de altı daha önceden yapılmış, statiği uygun olmayan, para cezasını kestiğimiz, inşaatını mühürlediğimiz 60’ın üzerinde bina var. Bu binalarla ilgili yıkım kararı çıkacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:38
  1. Mersin
  2. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna
  3. Toroslar Belediyesi
  4. zabıta ekipleri
  5. AKUT
  6. İmar Barışı

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