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Aktüel Mersin'de evinde yangın çıkan öğrenciye tablet hediye edildi
Aktüel

Mersin'de evinde yangın çıkan öğrenciye tablet hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:09:26 -
Mersin'de evinde yangın çıkan öğrenciye tablet hediye edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen ailenin 12 yaşındaki çocuğuna yeni tablet verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, Kocahasanlı Mahallesi'ndeki evinde yangın çıkan ve zihinsel rahatsızlığı bulunan Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Görevliler, yangında bilgisayarı ve tableti zarar gören Kara'nın 12 yaşındaki oğlu Mustafa'ya, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla alınan tableti takdim etti.

Baba Kara, hediyeden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, teşekkür etti.

Kocahasanlı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Mustafa Kara da yeni tabletiyle derslerine katılabileceği için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Yangından sonra herkes yardım için bize geldi. Yeni tabletim olduğu için çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun." dedi.


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