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Mersin’de evde sağlık hizmeti yüz güldürüyor

Mersin’de evde sağlık hizmetleri sunan sağlık personeli, hastaların gönlünü fethediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:22
Mersin’de evde sağlık hizmeti yüz güldürüyor

Mersin’de evde sağlık hizmetleri sunan sağlık personeli, hastaların gönlünü fethediyor. Hastalar ve hasta yakınları, eve gelen sağlık görevlilerini artık aileden biri olarak görüyor.

 

Mersin’de kamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren evde sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan sağlık personeli, hastaların ve yakınlarının yüzünü güldürüyor. Sağlık birimlerine gidemeyecek durumda olan hastalara evde her türlü bakım ve muayeneyi gerçekleştiren doktor ve hemşireler, güler yüzleri, özverili çalışmaları ve verdikleri güvenle hasta yakınlarının büyük takdirini topluyor. Çalışmayla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 2011 yılından itibaren yaygınlaştırılan evde sağlık hizmetleri, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, özürlü, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavisinin devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamakta. Evde sağlık hizmeti veren ekiplerimiz doktor, hemşire ve şoförden oluşmakta. Bununla beraber hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak gerektiği takdirde bu ekibe diğer sağlık personeli de destek vermekte. Yataklı sağlık tesislerimizin tamamında, Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ve Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde evde sağlık hizmeti birimlerimiz mevcut. Başvurular hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezine 444 38 33 nolu telefondan yapılabileceği gibi hastanelerimizdeki evde sağlık hizmetleri birimlerine, aile sağlığı merkezlerine veya aile hekimlerine bizzat telefon veya yazılı olarak da yapılabilir. Bu yıl evde sağlık hizmetleri birimlerimizi ve donanımını daha da güçlendirmek için çalışma yürütüyoruz" dedi.

 

Evde sağlık hizmetine talebinin her geçen gün arttığına vurgu yapan Bahçacı, "Evde sağlık hizmeti gerçekten çok hayırlı ve sosyal bir hizmet. 2018 yılında yaklaşık 8 bin 500 civarında aktif hastamız oldu. Bu hastalardan 5 bine yakını yeni takibine başlanan hasta. Bu hastalarımızı yıl içerisinde yaklaşık 25 bin kez ziyaret ettik. Müdürlük olarak amacımız ilimizde ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmak ve onlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:22
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