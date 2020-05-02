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Aktüel

Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:20:44 -
Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Gülnar ilçelerinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.

Erdemli ilçesinde bir süre yağan dolu, Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarar gören alanlarda ön hasar tespit çalışması başlattıklarını söyledi.

Çalışmayı kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Yıldız, "Kivi bahçelerinde büyük hasar var. Üzerine tül çekilen elma bahçelerinde de yüzde 80 civarında zarar oluşmuş." diye konuştu.

Gülnar ilçesinde de dolu, Kuskan, Dayıcık, Örenpınar, Kurbağa, Üçoluk, Çukurasma mahallelerindeki meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.


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