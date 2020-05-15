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Ekonomi

Mersin'de erkenci kiraz hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:13:23 -
Mersin'de erkenci kiraz hasadı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan erkenci kirazın kilogramı 15-20 liradan satılıyor.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kiraz hasadının 500 rakımlı Koramşalı Mahallesi'nde başladığını söyledi.

Bereketli bir sezon beklediklerini ifade eden Şahin, "Kiraz ilçe ekonomimize katkı sunuyor. Bu yıl yaklaşık bin dönüm bahçeden 5 bin ton kiraz üretimi bekliyoruz. Kirazlarımız iç piyasada alıcı buluyor. Irak'a da ihraç ediyoruz. Şu anda kilogramı 15-20 liradan alıcı buluyor. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder ve üreticimizin yüzü güler." diye konuştu.

Üretici Nihat Özen ise hasat sevinci yaşadıklarını belirterek sezona güzel başlangıç yaptıklarını kaydetti.


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