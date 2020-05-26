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Aktüel

Mersin'de dün kaybolan kadın ormanda uyurken bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:39:53 -
Mersin'de dün kaybolan kadın ormanda uyurken bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, dün kaybolan kadın jandarma ekiplerince ormanda uyurken bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ormancık Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunan N.A'nın (49) dün kaybolduğu ihbarını alan ekipler bölgede çalışma başlattı.

AFAD, iz takip köpekleri ve vatandaşların da katıldığı aramalar gece boyunca devam etti.

Sabah saatlerinde de sürdürülen arama çalışmalarında N.A, evinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki ormanda uyurken bulundu.

N.A. sağlık kontrolü için Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.

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