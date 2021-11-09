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Gündem Mersin'de dolandırıcılık operasyonu
Gündem

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu

Mersin'de dolandırıcılık şüphelilerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:55:00 -
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu

Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 20 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, şüphelilerden E.U'yu gözaltına aldığı ve adreste arama yaptığı sırada zanlının babası oğluna tepki göstererek, "Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu durum bize utanç veriyor." dedi.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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