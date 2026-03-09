  • İSTANBUL
Mersin’de denizi kirleten gemiye rekor ceza: 13 milyon lira!

Mersin’de denizi kirleten gemiye rekor ceza: 13 milyon lira!

Mersin Uluslararası Limanı’nda denetimlere takılan bir geminin, yakıt ve yük kalıntılarıyla kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edildi. Elektronik Gemi Denetim Sistemi sayesinde yakalanan gemiye 13 milyon 187 bin lira idari para cezası uygulanırken, gemi limana hapsedildi.

Mersin Uluslararası Limanı’nda çevre kirliliğine karşı yürütülen sıkı denetimler meyvesini verdi. Limanda konuşlu bulunan bir geminin, içeriğinde yakıt ve yük atıkları barındıran kirli denge suyunu (balast) denize boşaltarak ekolojik sisteme zarar verdiği belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) üzerinden yapılan teknik incelemelerin ardından vakit kaybetmeden harekete geçti.

REKOR CEZA VE ALIKOYMA KARARI


Yapılan incelemeler sonucunda, denizi kirlettiği kesinleşen gemiye Çevre Kanunu kapsamında 13 milyon 187 bin lira idari para cezası kesildi.

Cezai işlemin yanı sıra, çevre kirliliğinin bedeli ödenene ve yasal süreç tamamlanana kadar geminin rıhtıma bağlanarak seferden menedildiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, denizi kirleten unsurlara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini vurguladı.

Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nin 7/24 esasına göre çalıştığını belirten ekipler, Akdeniz’in mavi sularını korumak için teknolojik imkanların sonuna kadar kullanılacağını ifade etti.

