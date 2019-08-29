Mersin'de cimnastik şöleni - Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Mersin'de başlayacak- 11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde 14 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak. 11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek. Mersin Cimnastik Salonu'nda 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ise şöyle: Erkekler: Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca. Kadınlar: Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu.



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