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Mersin'de cimnastik şöleni

- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Mersin'de başlayacak- 11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde 14 sporcu temsil edecek

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
Mersin'de cimnastik şöleni


ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak.

11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek.

Mersin Cimnastik Salonu'nda 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ise şöyle:

Erkekler: Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca.

Kadınlar: Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:42
  1. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
  2. Cimnastik
  3. Mersin

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