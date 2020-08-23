Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Hacıbahattin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 arazöz ve iki su tankeri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.