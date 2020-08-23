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Aktüel Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:37:26 -
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Hacıbahattin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 arazöz ve iki su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

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