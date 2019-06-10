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Mersin’de Çevre Haftası yürüyüşü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:59
Mersin’de Çevre Haftası yürüyüşü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.


5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Dünya Çevre Haftası, Mersin’de de kutlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Mersin Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın’ın katıldığı törende, Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından konuşan Müdür Yalçın, çevrenin önemli bir konu olduğu dile getirdi. Herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini dile getiren Yalçın, "İnsanoğlunun bugün ki ve gelecek nesiller için çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik büyük sorumluluğunun vurgulandığı 1972 yılında İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansında 5 Haziran tüm dünyada Çevre Günü, 5-11 Haziran’da Çevre Haftası olarak kutlanmaktadır. Dünya Çevre Günü’nün ana temasında doğal kaynakların özenli ve dikkatli bir şekilde kullanımı vurgulanmaktadır. Çevre Günü kutlamasının, çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, daha temiz bir dünya için çabaları yoğunlaştırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan, politik eşiğe de yaklaşmakta olduğu da düşünülerek, sağlıklı bireyler için hem bireysel hem toplumsal yaşamımızda önlemler almak mecburiyet hale gelmiştir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü tüm bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, daha yoğun ve kesintisiz mücadeleyi sürdürmek kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsattır. Bu vesileyle tüm insanlığın Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum. Gelecek yarınlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.


Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan Ulu Cami önüne kadar, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:59
  1. doğa

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