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Mersin'de camiye bırakılan notu okuyan imam şaşırdı

Mersin'de, yol kenarındaki camide telefonunu şarj eden bir vatandaş, "helallik" istediği bir not yazarak camiye 2 TL bıraktı. Cami imamı, "Çok duygulandım. Bu kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:02
Mersin'de camiye bırakılan notu okuyan imam şaşırdı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yol kenarındaki camide telefonunu şarj eden bir vatandaş, 'helallik' istediği bir not yazarak camiye 2 lira bıraktı. Olayı anlatan imam Muhammed Gül, "Çok duygulandım. Helal yollardan hayatına devam eden Müslüman kardeşlerimizin var olması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

İnsanlara örnek olacak davranış, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Doğancılar Camisinde gerçekleşti. Namaz vakti camiye gelen imam Muhammed Gül, vaaz kürsüsünün üzerinde bir not ile iki lira gördü. Bırakılan notta, "Malatya'dan selamlar. Geçerken telefon şarj ettik. Bıraktığım para onun için. Hakkınız geçiyor ise helal edin. Selametle" yazısını okuyan imam hem şaşırdı hem çok duygulandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:02
  1. Malatya
  2. Mersin'in Bozyazı ilçesi
  3. Doğancılar Camisi
  4. Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 Karayolu

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