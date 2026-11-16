Herkes bu olayı konuşuyor! 17 Kasım’da dünya 72 saat karanlığa mı gömülecek?

“17 Kasım’da dünya karanlığa gömülecek” iddiası kısa sürede internette milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Paylaşımlarda elektrik, internet ve bankacılık sistemlerinin 72 saat boyunca devre dışı kalacağı ileri sürüldü. Ancak söylentinin dayandırıldığı başlıklar tek tek incelendiğinde, ortada küresel bir kesinti planı ya da bilimsel bir uyarı olmadığı ortaya çıktı.

The Simpsons sahnesi söylentiyi büyüttü

İddianın en çok paylaşılan dayanaklarından biri The Simpsons’ın “It’s a Blunderful Life” adlı bölümü oldu. Bölümde Springfield’da 17 Kasım’da başlayan altı günlük elektrik kesintisi anlatılıyor. Ancak olay yalnızca kurgusal Springfield’da geçiyor; dünya çapında bir karartmadan söz edilmiyor. Buna rağmen 17 Kasım tarihinin bölümde yer alması, sosyal medyada “kehanet” yorumlarının yayılmasına yetti.

ABD’de o gün alarm testi yapılacak

Söylentiyi güçlendiren bir başka gerçek gelişme ise ABD’de 17 Kasım’da yapılacak Acil Durum Uyarı Sistemi testi oldu. Yapılması planlanan test, ABD doğu saatiyle 14.20’de, Türkiye saatiyle 22.20’de gerçekleştirilecek. Radyo ve televizyon yayınlarına yaklaşık bir dakikalık test mesajı gönderilecek. Bu uygulama bir elektrik kesintisi duyurusu değil, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla yapılan rutin bir test.

90 gün iddiasının kaynağı askeri plan çıktı

Bazı paylaşımlarda kesintinin 72 saat değil 90 gün süreceği de ileri sürüldü. Bu iddianın kaynağı ise ABD Savunma Bakanlığının “Fortress America” adı verilen hazırlık planı. Söz konusu planda askeri tesislerin olası saldırı veya altyapı sorunlarında dış desteğe ihtiyaç duymadan en az 90 gün faaliyet gösterebilmesi hedefleniyor. Buradaki 90 gün, bir karartmanın süresi değil; askeri üslerin kendi kendine yeterli kalabilme hedefi.

72 saatlik hazırlık tavsiyesi de yanlış yorumlandı

Avrupa’da ve Brezilya’da vatandaşlara su, gıda, ilaç, nakit para, fener ve pil gibi temel ihtiyaçlardan oluşan 72 saatlik acil durum kiti bulundurmaları yönünde tavsiyeler yapıldı. Bu öneriler de sosyal medyada yaklaşan büyük bir kesintinin kanıtı gibi sunuldu. Oysa resmi kurumlar, bu tavsiyelerin rutin afet hazırlığının parçası olduğunu ve yakın bir tehlike anlamına gelmediğini açıkladı.

Küresel karartmaya ilişkin kanıt yok

Şiddetli güneş fırtınaları veya siber saldırıların enerji şebekelerinde bölgesel sorunlara yol açması mümkün. Ancak dünya elektrik sistemleri tek bir ağ üzerinden çalışmıyor. 17 Kasım’da dünya genelinde 72 saatlik ya da 90 günlük bir elektrik ve internet kesintisi yaşanacağına ilişkin resmi bir duyuru veya bilimsel tahmin bulunmuyor.